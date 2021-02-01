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FIS отреагировала на известие об операции Натальи Непряевой

FIS отреагировала на известие об операции Натальи Непряевой
Другие / Лыжный спорт 0

Международная федерация лыжного спорта поддержала российскую лыжницу Наталью Непряеву, которая получила перелом пальцев руки в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Вчера, 31 января, спортсменка была прооперирована в Москве. После осмотра врача она намерена присоединиться к команде.

«Всего наилучшего в процессе восстановления, Наталья. Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на трассу», — говорится в сообщении FIS в «Твиттере».

Непряева ранее рассказала подробности случившегося: «Я потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк и попробовала оттолкнуться, поняла, что дело плохо. Боли не ощущала, рука как будто онемела».

«Было очень больно». Непряева впервые прокомментировала падение и травму на этапе в Фалуне
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