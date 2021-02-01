Юлия Ступак не выступит на следующем этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российская лыжница Юлия Ступак пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция), который пройдёт с 6 по 7 февраля. Об этом сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.
«В Ульрисехамне выступят Устюгов и Ретивых, для каждого из них это будет хорошей возможностью получить соревновательную практику, особенно для Сергея. После этого старта они приедут на сбор в Италии, куда часть моей группы отправится на этой неделе.
Что касается Юлии, то после «Тур де Ски» она заболела. Дома успела потренироваться только два дня, ещё два дня — уже здесь, в Фалуне, где затем пробежала три гонки. Теперь пришло время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки, что должно нам помочь показать хороший результат на чемпионате мира в Оберстдорфе», — цитирует Крамера ТАСС.
Напомним, в Ульрисехамне пройдут личные и командные спринты.
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