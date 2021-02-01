Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Ульрисехамне

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Ульрисехамне (Швеция) 6-7 февраля, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Ульрисехамне, Швеция. Состав сборной Норвегии
Женщины: Кристин Фоснес, Елена Йонсен, Юли Мюре, Матильде Мюрвольд, Кристин Ставос Скистад, Магни Смедос.
Мужчины: Пол Ауне, Финн Хоген Крог, Томас Ларсен, Эвен Нортуг, Синдре Бьёрнестад Скар, Сиверт Вииг.
В рамках этапа в Ульрисехамне пройдут личные и командные спринтерские гонки. В общем зачёте Кубка мира у мужчин уверенно лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов. У женщин на первом месте — американка Джессика Диггинс.
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