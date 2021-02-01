Канадец Кершоу получил гневные письма от россиян после критики Большунова

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, что получает от российских болельщиков гневные письма после резкого отзыва на инциденты с участием лидера Кубка мира Александра Большунова на этапе в Лахти.

Напомним, Большунов упал на последнем спуске перед финишем скиатлона вместе с норвежцем Хансом Кристером Холундом, а на финише эстафеты у Александра произошла стычка с финном Йони Мяки. Кершоу посчитал поведение россиянина неуместным и призвал его вести себя по-чемпионски.



«Я получаю массу гневных писем от российских болельщиков после того, как резко отозвался о Большунове. Ничего подобного со мной не происходило прежде. И это лыжные гонки. Почувствовал ли угрозу? Честно говоря, да, слегка испугался. Это было довольно мерзко. Я не против, если со мной вступают в дискуссию. Мне это даже нравится, это весело. Но, откровенно говоря, вряд ли можно ожидать такой реакции от, скажем, болельщиков из Швеции, Норвегии, Канады», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.