Кершоу: Устюгов бросит вызов всем на чемпионате мира, он и Большунов — та ещё пара

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу высказал своё мнение о выступлении двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Устюгов, для которого это был первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, финишировал 12-м в коньковой гонке с раздельного старта, седьмым — в масс-старте и четвёртым — в спринте. Неделю назад, в Лахти, Сергей выступил только в эстафете.
«Для меня главным откровением стало выступление Устюгова. Вы видели, что он сделал в полуфинале спринта? Потрясающе! Очевидно, Сергей здорово чувствовал себя в этот день. Ему было ужасно сложно вернуться после болезни, он был вынужден выступать вне Кубка мира.
Наконец-то Устюгов чувствует себя как босс. Он занял четвёртое место в квалификации и включил режим зверя в полуфинале. В финале он пытался повторить тактику, особенно в начале дистанции. Он выглядел очень хорошо, но конкуренция оказалась слишком высокой. Ему просто не удалось сделать необходимый просвет. Но такое выступление Устюгова после тяжелейшего входа в сезон — это повод для радости у россиян.
Да, у России и так есть Большунов, лучший лыжник мира. Но если к нему добавить Устюгова, это будет та ещё пара в командном спринте. Если Сергей подойдёт к Оберстдорфу в своей лучшей форме, он бросит всем вызов в борьбе за медали на любой дистанции, даже за золото. Может, не в спринте «классикой», потому что там есть Клебо и Вальнес — всё-таки это лучшие лыжники мира в данном виде программы, — но то, что Устюгов продемонстрировал в эти выходные, это потрясающе», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.
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