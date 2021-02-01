«Не совсем последовательное судейство». Вальнес — о наказании Большунова за стычку в Лахти

Норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил недоумение отсутствием личных санкций в отношении россиянина Александра Большунова после стычки с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Дело в том, что сам Вальнес на «Тур де Ски»—2020 был оштрафован на 2500 норвежских крон за поломку палки об ограждения на глазах у детей, также он был обязан принести извинения. Единственным наказанием в отношении Большунова, который замахнулся палкой на Мяки на дистанции, а затем въехал в финскую команду после финиша, является дисквалификация сборной России в той гонке.

«Наверное, это не совсем последовательное судейство. Некоторые утверждали, что, когда я сломал эту палку, рядом была семья с детьми, хотя этого не было. По-моему, драться с соперником, которому только что проиграл финишный спурт, гораздо хуже», — приводит слова Вальнеса VG.

Большунов принёс извинения, которые были приняты финской стороной, хотя россиянин и уточнил, что наезд на финнов стал стечением обстоятельств – у Александра сломалось крепление.