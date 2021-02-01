Рейс-директор FIS отреагировал на недовольство Вальнеса наказанием Большунова

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере высказал мнение о наказании лидера Кубка мира Александра Большунова за стычку с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Единственной санкцией в отношении Большунова, который замахнулся палкой на Мяки на дистанции, а затем въехал в финскую команду после финиша, является дисквалификация сборной России в той гонке. Норвежский лыжник Эрик Вальнес, вспомнив о своём наказании за сломанную об ограждения палку, назвал действия FIS непоследовательными. Вальнес был оштрафован на 2500 норвежских крон, а также он был обязан принести извинения.

«У меня нет комментариев по этому поводу. Все ситуации разные, и санкции соответствуют различным ситуациям, фактам и правилам. Не понимаю, как можно сравнивать два разных события», — приводит слова Миньере VG.

Добавим, что Большунов принёс извинения, которые были приняты финской стороной, хотя россиянин и уточнил, что наезд на финнов стал стечением обстоятельств – у Александра сломалось крепление.