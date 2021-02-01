Норвежский лыжник Иверсен высказался о наказании Большунова за инцидент в Лахти

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал партнёра по команде Эрика Вальнеса, который выразил недоумение санкциями Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в отношении россиянина Александра Большунова.

Единственным наказанием Большунова, который замахнулся палкой на Йони Мяки на дистанции, а затем въехал в финскую команду после финиша эстафеты в Лахти, является дисквалификация сборной России в той гонке. В то же время на «Тур де Ски»—2020 Вальнес за сломанную об ограждение палку был оштрафован на 2500 норвежских крон и был обязан принести извинения.

«Странно, но похоже, что лучше врезать сопернику после финиша, чем сломать палку о заграждение. Да, странно это. Разделяю мнение, что к Вальнесу отнеслись строго. Впрочем, это не моя проблема», — приводит слова Иверсена VG.

Добавим, что Большунов принёс извинения, которые были приняты финской стороной, хотя россиянин и уточнил, что наезд на финнов стал стечением обстоятельств – у Александра сломалось крепление.