Беременная олимпийская чемпионка по гимнастике заразилась COVID-19

Олимпийская чемпионка Игр-2008 в упражнениях на бревне американская гимнастка Шон Джонсон, сообщила, что заразилась коронавирусом во время беременности. Спортсменка ждёт второго ребёнка от мужа, футболиста Эндрю Иста. Об этом супруги сообщили только месяц назад.

«Не собираюсь лгать… Я нервничаю. Мой организм истощён», — приводит слова Джонсон TMZ.

Особую тревогу Шон вызывают два факта: на протяжении всей жизни она борется с астмой, при этом у одного из близких родственников в прошлом месяце COVID-19 протекал очень тяжело.

У самой Джонсон из симптомов пока только кашель, сильная боль в горле и головная боль. К тому же Шон очень устала, но во многом объясняет это беременностью.

Тяжёлые времена продолжаются в семье Джонсон уже несколько месяцев. Дочь Шон, 15-месячная Дрю Хейзел, только что переболела RSV — другим респираторным вирусом, который может быть невероятно опасным для маленьких детей. Только недавно вылечился от коронавируса супруг Шон.