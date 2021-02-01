Бюро UWW поддержало проведение первенства мира — 2021 по борьбе в Уфе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президент и глава технической комиссии Объединённого мира борьбы (UWW), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили сообщил, что бюро UWW единогласно поддержало решение первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров провести в Уфе.

«Сегодня прошло заседание бюро Объединённого мира борьбы, на котором единогласно было поддержано решение о проведении в 2021 году юниорского первенства мира по спортивной борьбе в России, в Уфе. Особо хочу подчеркнуть, что первенство пройдет без каких-либо ограничений — это означает, что на соревнованиях будет присутствовать российский флаг и звучать российский гимн. Сроки соревнований остаются прежними — вторая половина августа.

Поздравляем Республику Башкортостан, поздравляем Радия Фаритовича Хабирова — и готовимся к этому важному старту. В целом, подготовка идет в штатном режиме, совсем недавно в Уфе прошло очередное заседание рабочей группы ФСБР по подготовке мероприятия. Убежден, что организация соревнований будет на самом высоком уровне, а наши сборные команды подойдут к первенству во всеоружии и покажут себя в лучшей форме", — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.