Клебо: не трачу время на заголовки «Раздавлен Большуновым»

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, как реагирует на то, что от него ждут побед не только в спринте, но и в дистанционных гонках.

«Если у меня лучший день, я покажу, что могу. Но мне всё время приходится оправдываться… От меня ждут, что я обязательно буду на подиуме, независимо от того, что мы бежим. Меня критикуют за коньковую «пятнашку» в Фалуне, хотя я никогда не был и рядом с пьедесталом. Но я принимаю это с улыбкой.

Можете писать, что хотите. Мне вообще не нужно ни за что оправдываться. Я делаю всё, что могу. И больше не могу. В то же время я сам предъявляю к себе высокие требования. Но я не трачу время на мнения других, что я должен был побеждать, или на то, что тут и там мелькают заголовки «Раздавлен Большуновым», — приводит слова Клебо NRK.

Коньковую «разделку» на этапе Кубка мира в Фалуне выиграл Александр Большунов. Клебо отстал на минуту и занял седьмое место.