Тренер сборной Норвегии: Клебо — отличный лыжник, но не супермен

Тренер сборной Норвегии по спринту Арильд Монсен высказал мнение, что Йоханнес Клебо не отказывается от цели – побеждать на всех дистанциях, однако, как говорит дед лучшего спринтера Коре Хёсфлот, может этого и не добиться.

«Возможно, мы не сможем этого добиться… Но не думаю, что он не заслуживает того, чтобы оправдываться, заняв седьмое место на 15 км свободным стилем. Это прекрасный результат. Он отличный лыжник, но не супермен. Не так-то просто быть среди лидеров на всех дистанциях.

Все знают, на что способен Клебо. Соперники изобретают тактику «Как отцепить Клебо». Ничего подобного не делала значительная часть мировой элиты за всю карьеру Петтера Нортуга. Все просто ждали, когда он выиграет, и были довольны. Теперь всё иначе», — приводит слова Монсена NRK.