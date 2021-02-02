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В FIS задумались об изменении правил контактной борьбы в масс-стартах и спринтах

В FIS задумались об изменении правил контактной борьбы в масс-стартах и спринтах
Другие / Лыжный спорт 0
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Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньере сообщил, что по окончании сезона международная федерация на общем собрании представителей всех стран-участниц обсудит возможность изменений правил борьбы в контактных гонках. В сезоне-2020/2021 было уже слишком много эпизодов, в которых на решения жюри подавались апелляции.

«Я уже говорил об этом с некоторыми гонщиками и считаю, что нам нужно обсудить этот вопрос. Обговорить, как трактовать правила и в каком направлении двигаться в будущем.

Создание помех – самые частые инциденты. Но речь ещё и о том, как действовать при обгонах, кто несёт ответственность. Во время «Тур де Ски» мы получили много комментариев от лыжников, считающих, что контакт — часть спринтов и масс-стартов, и мы слишком сильно в это вмешиваемся.

Не должно быть так, что жюри на одной стороне, а лыжники – на другой. Мы должны работать сообща. Но когда решения жюри обжалуются, и мы слышим различные комментарии… значит, пришла пора обсудить этот вопрос. Нам нужны правила, которые все понимают и трактуют одинаково», — приводит слова Миньере Expressen.

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