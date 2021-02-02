Финские лыжники вслед за норвежцами не выступят в гонках Кубка мира в Нове-Место

Сборная Финляндии вслед за норвежскими лыжниками отказалась от участия в восьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 20 и 21 февраля в Нове-Место (Чехия), сообщает NRK со ссылкой на лыжную ассоциацию Финляндии. В программе соревнований спринт классическим стилем и индивидуальная гонка с раздельным стартом свободным ходом.

В Финляндии изменили календарь подготовки к чемпионату мира, который начнётся 24 февраля в Оберстдорфе (Германия). Первый старт лыжников – классический спринт – запланирован уже на 25 февраля.

Ранее об отказе участвовать в этапе Кубка мира в Нове-Место заявила сборная Норвегии. В качестве причины была названа ситуация с пандемией коронавируса.

Ранее норвежцы и финны не выступали на декабрьских этапах Кубка мира. Финны вернулись на международные соревнования на «Тур де Ски», норвежцы – на этапе в Лахти.