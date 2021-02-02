Дмитрий Мурлычкин выиграл гонку на этапе Red Bull Ice Cross на «Игоре»

23-летний российский спортсмен Дмитрий Мурлычкин победил на первом этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках в сезоне-2021, который прошёл на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. По его итогам определились восемь лучших гонщиков в мужском и женском зачётах, а также шесть топовых юниоров. Все они представят Россию в финальной части чемпионата мира в сезоне-2021.

Фото: https://www.redbullcontentpool.com/

«Гонка прошла успешно, и всё сложилось так, как было запланировано. Мой план заключался в том, чтобы доминировать абсолютно во всех забегах, при этом сохраняя максимальное спокойствие. Доволен тем, как я смог выступить в первой гонке после моей операции, показать, на что я способен, и даже добиться прогресса. Этим я доказал, что готов навязать борьбу всей элите мирового айс-кросса», – сказал Дмитрий Мурлычкин.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – мужчины:

1. Дмитрий Мурлычкин (Россия)

2. Герман Титов (Россия)

3. Денис Новожилов (Россия)

4. Леон Стеценко (Россия)

5.Николай Захаров (Россия)

6. Егор Тутариков (Россия)

7. Павел Крюков (Россия)

8. Владислав Кочуков (Россия)

В женском зачёте победила Виктория Сенотрусова.

«Эмоции самые лучшие. Здорово, что пришло столько друзей и знакомых поддержать, а самое главное – моя семья. Считаю, что благодаря такой поддержке я бежала ещё быстрее. Конкуренция есть, и она растёт. Финальный забег был интересным. Мы были близки к победе все вчетвером. Но для остальных девушек огромную роль сыграл завершающий поворот. Мне удалось преодолеть трассу без ошибок. Этап получился отличный, во многом потому, что он такой долгожданный», – сказала Сенотрусова.

Фото: https://www.redbullcontentpool.com/

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – девушки:

1. Виктория Сенотрусова (Россия)

2. Вера Дуванова (Россия)

3. Екатерина Воронова (Россия)

4. Татьяна Леушина (Россия)

5. Алина Яковлева (Россия)

6. Анастасия Белякина (Россия)

7. Светлана Илатовская (Россия)

8. Алина Голицына (Россия)

В зачёте юниоров победил Данила Александриков.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – юниоры:

1. Данила Александриков (Россия)

2. Роман Кушнерев (Россия)

3. Екатерина Воронова (Россия)

4. Влад Константинов (Россия)

5. Анастасия Белякина (Россия)

6. Илья Зайцев (Россия).