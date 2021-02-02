Ляйсан Утяшева показала фотографии времён её выступлений в художественной гимнастике

Чемпионка Европы 2002 года Ляйсан Утяшева опубликовала фотографии времён выступлений в художественной гимнастике и рассказала об отношении к спорту у её детей. Супругом Ляйсан является актёр и шоумен Павел Воля.

«Всё моё детство было связанно с художественной гимнастикой! Поэтому многие думают, что у меня не было детства. Но это было моё осознанное решение, приняла его в 4 года! Каждое утро мама спрашивала меня: «Может, не пойдём на тренировку в 7 утра?». Мой ответ был всегда одинаковый: «Мама, да ты что, как я пропущу!»

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А уже позже, когда я стала тренером и видела, как многие девочки плакали, не хотели на тренировку, я сажала их в отдельный кружок и в процессе игры узнавала, что некоторые дети совсем не хотят заниматься гимнастикой. Да, им нравилось смотреть за девочками и быть именно зрителем, но не более. Гимнастика скорее была навязана семьёй, кем-то из родственников, кто был влюблён в этот вид спорта.

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Я точно за то, чтобы дети занимались спортом — это дисциплина, трудолюбие и понимание, что всё зависит только от тебя. Но очень важно, чтобы ребёнок сам выбрал каким видом спорта хочет заняться! Это легко понять по вовлечённости детей в процесс. У нас Роберт в 5 лет ходил на футбол — не понравилось. Далее была школа искусств — сказал, что много девочек, нет пацанов, не с кем дружить. Сейчас на очереди теннис, пока нравится. Приводим его на тренировку и уходим! Роб сам так попросил: «Я же взрослый!»

София пока в процессе выбора между танцами, теннисом, фортепьяно и желанием стать актрисой. Уверена, что последнее победит. Мы все беспокойные родители. Это здорово, главное — не передавить!

P. S. На первом фото мне 14, на втором — 16", — написала Утяшева.

Пост доступен в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой