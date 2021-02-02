Финская лыжница не заметила, как сломала ногу в ходе гонки на этапе Кубка мира в Фалуне
Финская лыжница Кертту Нисканен рассказала, как сломала ногу на этапе Кубка мира в Фалуне, который состоялся в минувшие выходные. По словам спортсменки, она лишь после финиша субботней гонки осознала, что сломала ногу.
«Плохие новости из Фалуна. Во время субботней гонки у меня была сильная боль в ноге. В гонке под воздействием адреналина я пробежала болезненные последние километры до финиша.
После гонки боль стала действительно сильной, и причина в Финляндии стала ясна. У меня сломана кость левой ноги. Я была в хорошей форме и могла многого добиться этой зимой. Мне сейчас невероятно плохо», — написала Нисканен в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кертту Нисканен.
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