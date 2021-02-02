Эксперт — об инциденте с Венг: если позволять такие вещи, они будут происходить всё чаще

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал инцидент, случившийся с норвежской лыжницей Лоттой Уднес Венг на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). В первом четвертьфинале спринтерской гонки шведка Линн Сван на выходе на финишную прямую подрезала Венг. После гонки норвежка призналась, что в тот момент хотела «включить Большунова» и стукнуть соперницу палкой.

«Если позволять такие вещи, они будут происходить всё чаще. Важно, чтобы правила в будущем применялись по делу», — приводит слова Бьорна Dagbladet.

Сван в итоге стала победительницей спринта. Второе место заняла словенка Анамария Лампич, в тройку призёров вошла также шведка Йонна Сундлинг. Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла в четвертьфинале.