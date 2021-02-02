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Губерниев оценил извинения Большунова и Вяльбе за стычку с финским лыжником

Губерниев оценил извинения Большунова и Вяльбе за стычку с финским лыжником
Другие / Лыжный спорт 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил то, что российский лыжник Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились за скандальный инцидент на этапе Кубка мира в Лахти.

Напомним, на этапе в Лахти Большунов врезался в финна Йони Мяки, за что российская команда получила дисквалификацию. Впоследствии спортсмен и Вяльбе извинились за инцидент.

«Я думаю, что всё будет нормально, мы всё-таки эту историю обнулили. Молодцы Вяльбе и Большунов, извинились, а повинную голову меч не сечёт.

Я Вяльбе часто хвалю, надо смотреть репортажи. Она была у меня в программе с комментариями, где мы, правда, узнали, что Большунов не пытался бить соперника, а, так сказать, пытался бить воздух и снег, но это уже не важно. Ещё раз повторяю: повинную голову меч не сечёт. Елена Валерьевна — прекрасная женщина», — рассказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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