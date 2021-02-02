В сборной Норвегии отреагировали на скандальный инцидент с Венг в спринте

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспьер Бьервиг отреагировал на скандальный инцидент, случившийся в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. В первом четвертьфинале шведка Линн Сван на выходе на финишную прямую подрезала Венг. После гонки норвежка призналась, что в тот момент хотела «включить Большунова» и стукнуть соперницу палкой.

«Мы говорили с рейс-директором FIS о том, что в последние два уик-энда было сразу несколько спорных эпизодов контактной борьбы. Совместно с жюри мы обсудили необходимость изменений правил. Как нам нужно реагировать и как будет развиться наш вид спорта? Нужно больше или меньше контактов?

Я считаю, что все должны придерживаться своей лыжни на финише, чтобы побеждал самый быстрый. Не должно быть так, чтобы победы одерживались только благодаря своду правил. Нет единого мнения о том, как должны выглядеть правила, но мы должны договориться о том, чтобы интерпретировать их так, как хочет большинство. Я не согласен с решением жюри по Сван и Венг, но мы должны принять это. Решение остаётся за жюри", — приводит слова Бьервига Dagbladet.

Сван не была наказана и в итоге стала победительницей спринта. Второе место заняла словенка Анамария Лампич, в тройку призёров вошла также шведка Йонна Сундлинг. Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла в четвертьфинале.