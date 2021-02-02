Чемпионка ОИ Шарлотт Калла рискует пропустить чемпионат мира
Трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла может пропустить чемпионат мира из-за проблем со спиной. Об этом сообщается на сайте Шведской лыжной ассоциации.
Сообщается, что Калла повредила спину на разминке перед масс-стартом на этапе Кубка мира в Фалуне 30 января.
«Обещаю сделать всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее. Нужно набраться терпения и следовать программе восстановления.
Каждый день мы воспринимаем отдельно, не теряем присутствия духа. Посмотрим, как будет реагировать тело и когда можно будет снова соревноваться», — сказала спортсменка.
Напомним, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
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