В Тверской области машина сбила лыжника на спортивной трассе. Видео

В Сети появилось видео, в котором показано, как машина сбила лыжника на спортивной трассе. Инцидент произошёл 31 января, на окраине поселка Чуприяновка Калининского района Тверской области на лыжне у спортивной базы областной КСШОР № 1 имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова, сообщает Tverigrad.
На спуске в нескольких метрах от здания базы лыжника сбила легковая машина, которая на полной скорости пронеслась по дороге, пересекающей лыжню. Лыжника задело по касательной, он отделался небольшими ушибами, сломались лишь лыжи и палки.
Посмотреть видео можно в YouTube-канале Lord of Vorlon.
В администрации спортивной базы КСШОР № 1 сообщили, что это первый подобный случай на лыжной трассе, которая впервые была проложена ещё в начале 60-х годов прошлого века. Но постепенно пристанционный посёлок разрастался, особенно в последние годы было построено много домов и коттеджей. К новым частным владениям и была проложена дорога через лыжню. При этом были поставлены предупреждающие дорожные знаки и щиты. Во время соревнований на месте пересечения лыжни и дороги специально выставляется контролёр с красным флагом.
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