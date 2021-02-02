В Тверской области машина сбила лыжника на спортивной трассе. Видео

В Сети появилось видео, в котором показано, как машина сбила лыжника на спортивной трассе. Инцидент произошёл 31 января, на окраине поселка Чуприяновка Калининского района Тверской области на лыжне у спортивной базы областной КСШОР № 1 имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова, сообщает Tverigrad.

На спуске в нескольких метрах от здания базы лыжника сбила легковая машина, которая на полной скорости пронеслась по дороге, пересекающей лыжню. Лыжника задело по касательной, он отделался небольшими ушибами, сломались лишь лыжи и палки.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Lord of Vorlon.

В администрации спортивной базы КСШОР № 1 сообщили, что это первый подобный случай на лыжной трассе, которая впервые была проложена ещё в начале 60-х годов прошлого века. Но постепенно пристанционный посёлок разрастался, особенно в последние годы было построено много домов и коттеджей. К новым частным владениям и была проложена дорога через лыжню. При этом были поставлены предупреждающие дорожные знаки и щиты. Во время соревнований на месте пересечения лыжни и дороги специально выставляется контролёр с красным флагом.