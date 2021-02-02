Дмитрий Губерниев рассказал об общении с Алиной Кабаевой и новогоднем подарке от неё

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира Алиной Кабаевой и о том, что она подарила ему на Новый год.

«Последнее моё общение с Алиной Маратовной было 6 октября, когда она мне позвонила и поздравила с днём рождения. Со своего мобильного телефона, который у меня есть (смеётся). У меня есть мобильный Кабаевой! Да-а-а!

Что касается дружбы, то уже всё это известно. Ещё раз повторяю: мы можем перезваниваться, я чаще это делаю, конечно, с её помощницей Аней. Мне была подарена бутылка шампанского на Новый год», — рассказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Ранее Губерниев рассказал, о чём пообщался бы с известным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.