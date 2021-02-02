Александр Большунов не выступит на этапе Кубка мира в Ульрисехамне
Российский лыжник Александр Большунов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция), который пройдёт с 6 по 7 февраля. Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
Напомним, на этапе в Ульрисехамне состоятся только личные и командные спринты.
«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Сообщается, что решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
Напомним, Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На счету россиянина 1613 очков. У его ближайшего преследователя, соотечественника Ивана Якимушкина, 774 очка.
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