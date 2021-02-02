Норвежский эксперт: меня удивил проигрыш Йохауг в «разделке». Соперницы всё ближе

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд оценил выступление Терезе Йохауг на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне. Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира заняла второе место в индивидуальной гонке и третье — в масс-старте.

«Меня удивил её проигрыш в «разделке». Но мы увидели тренд — соперницы подбираются всё ближе к Йохауг. Мы видели, что Фрида Карлссон и Эбба Андерссон были близки к ней. Хелене Марие Фоссесхолм шла рядом почти полминуты. А Джессика Диггинс на «Тур де Ски» ехала очень быстро в отсутствие норвежек. Заметны несколько трендов, которые показывают, что конкуренция усиливается.

Думаю, чемпионат мира будет очень увлекательным. Всем известно, что в гонках с общего старта Терезе постарается убежать вперёд пораньше. Конкуренты это знают. Но теперь, когда они увидели, что её можно преследовать, они осмелятся держаться рядом. Если им удастся не отстать на середине дистанции, то они смогут бороться с Йохауг до конца. И таких лыжниц будет всё больше. Это может создать для Терезе незнакомые ей ранее проблемы», — цитирует Аукланда Dagbladet.