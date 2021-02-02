«Дайте мне Йохауг!» Линн Сван поделилась ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира

Шведская лыжница Линн Сван рассказала, кого бы хотела видеть на заключительном этапе эстафеты в составе сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Вы знаете ответ: дайте мне Терезе Йохауг! Я надеюсь встретиться с ней на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира. Для меня было бы честью сразиться с ней на заключительном этапе. Встреча с таким гигантом лыжных гонок очень почётна, особенно если я смогу обойти её. Это было бы здорово.
Уик-энд в Фалуне показал, что победить Терезе реально. Это вдохновляет. Но не думаю, что мы увидим её уход с трона только потому, что Йохауг проиграла в Фалуне. Она всё ещё остаётся гигантом и, пожалуй, ещё долго будет таковой.
Если же Йохауг не будет на последнем этапе эстафеты, то я бы с радостью посоревновалась с Хейди Венг", — приводит слова Сван Dagbladet.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
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