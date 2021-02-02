Представитель Шубенкова: о дисквалификации речь пока не идёт. Неизвестно, был ли препарат

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев, представляющий интересы чемпиона мира по лёгкой атлетике Сергея Шубенкова, которого подозревают в употреблении допинга, прокомментировал возможную дисквалификацию подзащитного.
«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом процедура осуществляется на основании запроса спортсмена или его представителя. Вскрытие осуществляется в лаборатории либо в присутствии спортсмена (в случае требования), либо в присутствии представителя. Иногда, при определённых обстоятельствах, осуществляется и весь лабораторный анализ пробы.
Речь о дисквалификации пока не идёт, потому что неизвестно, есть препарат или нет. Если есть, нужно узнать причину попадания. У разных спортсменов это бывает по-разному: может быть и умышленно, например, саботаж против спортсменов страны конкурентов.
Ещё один вариант — загрязнённое спортивное питание. Много обстоятельств, которые происходят помимо воли спортсмена, — в таком случае освобождают от ответственности. По ситуации с Шубенковым говорить на эту тему пока рано. Нет официальных заявлений от антидопинговых организаций или национальной спортивной федерации», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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