Гимнастка Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на пляже. На снимках спортсменка, одетая в купальник, позирует перед камерой.
«1-6? Какой кадр больше по душе?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Многие подписчики отметили, что им нравятся все фотографии.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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