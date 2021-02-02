Гимнастка Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на пляже. На снимках спортсменка, одетая в купальник, позирует перед камерой.

«1-6? Какой кадр больше по душе?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Многие подписчики отметили, что им нравятся все фотографии.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.