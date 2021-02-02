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Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Ульрисехамне

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав команды на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Ульрисехамне (Швеция) 6-7 февраля, сообщает Expressen. Соревнования пропустят несколько ведущих шведских лыжников: Эбба Андерссон, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Калле Хальфварссон.



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Женщины: Линн Сван, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Ханна Фальк, Йоханна Хагстрём, Анна Дювик, Мария Нордстрём, Йенни Солин, Ловиса Модиг, Ингрид Халлквист.



Мужчины: Юхан Хегстрём, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Маркус Грате, Антон Перссон, Карл Йохан Вестберг, Эрик Силвер, Уго Якобссон, Густав Афлодаль, Альфред Бусквист, Густав Кварнбринк, Вильям Карлссон.

«Здорово провести ещё один домашний этап Кубка мира. У болельщиков будет возможность увидеть много новых шведских имён», — сказал спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрём.