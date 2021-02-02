Сергей Устюгов показал новое фото, Петтер Нортуг отреагировал

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Спортсмен не оставил подписи к снимку.

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.

В комментарии к посту Устюгова отметился двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг. Он написал «Скоро» и добавил несколько изображений.

На минувшей неделе Устюгов занял 12-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Его отставание от победителя Александра Большунова составило 1 минуту 31 секунду.

В спринтерской гонке Сергей стал четвёртым. Победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.