Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сергей Устюгов показал новое фото, Петтер Нортуг отреагировал

Сергей Устюгов показал новое фото, Петтер Нортуг отреагировал
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Спортсмен не оставил подписи к снимку.

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.

В комментарии к посту Устюгова отметился двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг. Он написал «Скоро» и добавил несколько изображений.

На минувшей неделе Устюгов занял 12-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Его отставание от победителя Александра Большунова составило 1 минуту 31 секунду.

В спринтерской гонке Сергей стал четвёртым. Победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Это пугает». Клебо оценил выступление Устюгова после коронавируса в спринте в Фалуне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021