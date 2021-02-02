Шведская лыжница Карлссон может пропустить чемпионат мира

Шведская лыжница Фрида Карлссон может пропустить чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта, сообщает TV2 со ссылкой на Östersund-Posten.

Сообщается, что врач шведской команды Пер Андерссон рассказал о признаках перетренированности, которые наблюдаются у спортсменки. Помимо этого специалист сообщил, что у штаба есть индивидуальный план для подготовки Карлссон к турниру. Врач отметил, что тренировочный план спортсменки стоило скорректировать раньше.

Напомним, из-за усталости лыжница пропустила спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Сообщалось, что мировое первенство может пропустить также трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла.