Сборная России по мини-футболу обыграла Грузию в отборе ЧЕ-2022

Сборная России по мини-футболу со счётом 4:0 на выезде обыграла команду Грузии во втором матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
В составе российской команды дубль на счету Артёма Ниязова. По одному мячу забили Ромуло и Даниил Давыдов.
В настоящее время сборная России лидирует в турнирной таблице группы 2, набрав 6 очков.
В группе 2 выступают также сборные Армении и Франции. Следующий матч россияне вновь проведут на выезде. 5 марта сборная России встретится с национальной командой Франции.
В третьем этапе отборочного цикла чемпионата Европы принимают участие 32 сборные. Они разделены на восемь групп по четыре участника в каждой. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путёвки в финальную стадию, которая пройдёт с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).
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