Украинка Могучих прыгнула на 2,06 м — это третий результат в истории в залах
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих преодолела отметку 2,06 м на соревнованиях в городе Банска-Бистрица (Словакия). Это третий результат в залах в истории.
С первой попытки украинка взяла высоту 2,01 м, 2,03 м и 2,06 м. В прошлом сезоне лучший результат спортсменки в залах составлял 2,02 м.
Стоит отметить, что Могучих побила лучший результат в залах действующей чемпионки мира и Европы по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене — 2,05 м. Ласицкене показала его в феврале 2020 года на легкоатлетическом турнире «Русская зима».
19-летняя Могучих — вице-чемпионка мира (2019), чемпионка мира среди юниоров U18 (2017), чемпионка Европы среди юниоров U18 и U20 (2019), чемпионка Украины по прыжкам в высоту в помещении (2020).
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
22:38
-
21:50
-
21:19
-
20:10
-
19:56
-
18:13
-
16:04
-
15:48
-
15:21
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:16
-
13:00
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:10
-
11:01
-
09:33
-
09:14
-
09:02
-
01:02
-
00:45
-
00:19
- 1 февраля 2021
-
23:56
-
22:35
-
21:36
-
21:10
-
20:50
-
20:12
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
17:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам