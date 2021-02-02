Украинка Могучих прыгнула на 2,06 м — это третий результат в истории в залах

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих преодолела отметку 2,06 м на соревнованиях в городе Банска-Бистрица (Словакия). Это третий результат в залах в истории.

С первой попытки украинка взяла высоту 2,01 м, 2,03 м и 2,06 м. В прошлом сезоне лучший результат спортсменки в залах составлял 2,02 м.

Стоит отметить, что Могучих побила лучший результат в залах действующей чемпионки мира и Европы по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене — 2,05 м. Ласицкене показала его в феврале 2020 года на легкоатлетическом турнире «Русская зима».

19-летняя Могучих — вице-чемпионка мира (2019), чемпионка мира среди юниоров U18 (2017), чемпионка Европы среди юниоров U18 и U20 (2019), чемпионка Украины по прыжкам в высоту в помещении (2020).