Нортуг пробежал на лыжах 567 км за месяц. В Норвегии заговорили о его возвращении в гонки

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг активно тренируется. Так, с 30 декабря он пробежал на лыжах 567 километров, информирует VG. Это немного более 17 километров в день.

«Надеюсь, увижу его на старте ближе к концу сезона. Похоже, Петтер в хорошей форме. Хочется верить, что он сможет соревноваться, что вернётся. Это было бы действительно здорово. Надеюсь, у него сохранилась мотивация. Вижу, он много ездит на лыжах, его форма улучшается», — сказал лыжник Андерс Окланд.

Напомним, Нортуг был приговорён к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. В августе полицейские обнаружили, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили кокаин.

Ожидается, что Нортуг отправится в тюрьму в марте 2021 года. При отличном поведении у есть шанс выйти на свободу через четыре месяца. Так, уже к июлю 2021-го Петтер сможет вновь соревноваться.