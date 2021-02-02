Бородавко рассказал, когда сломавшая руку Непряева начнёт тренировки на лыжах
Тренер сборной России Юрий Бородавко назвал примерные сроки возобновления тренировок российской лыжницы Натальи Непреяевой. Напомним, Наталья упала и сломала руку в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Наталья уже вернулась в команду. Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживёт, она начнёт тренировки на лыжах», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Ранее Непряева рассказала о подробностях случившегося: «Потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк, попробовала оттолкнуться и поняла, что дело плохо. Боли не ощущала, рука как будто онемела».
В ФЛГР отчитались об операции Натальи Непряевой и подтвердили сроки восстановления
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