Бородавко рассказал, когда сломавшая руку Непряева начнёт тренировки на лыжах

Тренер сборной России Юрий Бородавко назвал примерные сроки возобновления тренировок российской лыжницы Натальи Непреяевой. Напомним, Наталья упала и сломала руку в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).



«Наталья уже вернулась в команду. Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживёт, она начнёт тренировки на лыжах», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Ранее Непряева рассказала о подробностях случившегося: «Потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк, попробовала оттолкнуться и поняла, что дело плохо. Боли не ощущала, рука как будто онемела».