Легков — лыжникам сборной России: плохо побежите — расскажу по телеку всё, что знаю

Олимпийский чемпион Александр Легков обратился к лыжникам сборной России в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Лыжник Артём Мальцев прислал ему видео с тренировки в Тоблахе (Италия). «Ну спасибо тебе, настоящий друг. Зачем так дразнить? Плохо побежите — расскажу по телеку всё, что знаю», — написал Легков.
6 и 7 февраля пройдёт пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция). Из-за подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта, этап в Ульрисехамне пропустит лидер российской сборной Александр Большунов. Напомним, Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На счету россиянина 1613 очков. У его ближайшего преследователя, соотечественника Ивана Якимушкина, 774 очка.
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