19-летняя украинка Могучих — о прыжке на 2,06 м: счастье переполняет!

19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих прокомментировала своё выступление на соревнованиях в городе Банска-Бистрица (Словакия). Она преодолела планку на отметке 2,06 м. Это третий результат в залах в истории.

«Прежде всего я искренне благодарю моего тренера Татьяна Степанову. Без неё этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Бистрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 203 см. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это… это было невероятно!



Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня ещё зимний чемпионат Украины и, верю, чемпионат Европы в помещении», — цитирует Могучих официальный сайт федерации лёгкой атлетики Украины.

Могучих побила лучший результат в залах действующей чемпионки мира и Европы по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене — 2,05 м.