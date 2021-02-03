Эксперт объяснил, как норвежским лыжницам победить Швецию в эстафете на чемпионате мира

Норвежский эксперт Петтер Скинстад прокомментировал слова шведской лыжницы Линн Сван о том, кого бы она хотела видеть на заключительном этапе эстафеты в составе сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберстдорфе. По словам Сван, она с радостью сразилась бы с Терезе Йохауг.

«Думаю, встреча Линн Сван с Йохауг на финальном этапе эстафеты на чемпионате мира нереальна. Я скорее верю, что это будет Хейди Венг или Хелене Марие Фоссесхолм.

Если Швеция и Норвегия будут идти рядом на последнем этапе, то Швеция выиграет в 9 случаях из 10. Единственный шанс Норвегии победить Швецию в эстафете — это собрать состав так, чтобы со второго по четвёртый этап команда только увеличивала или сохраняла отрыв, как в Лахти", — приводит слова Скинстада Expressen.