Эксперт объяснил, как норвежским лыжницам победить Швецию в эстафете на чемпионате мира
Норвежский эксперт Петтер Скинстад прокомментировал слова шведской лыжницы Линн Сван о том, кого бы она хотела видеть на заключительном этапе эстафеты в составе сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберстдорфе. По словам Сван, она с радостью сразилась бы с Терезе Йохауг.
«Думаю, встреча Линн Сван с Йохауг на финальном этапе эстафеты на чемпионате мира нереальна. Я скорее верю, что это будет Хейди Венг или Хелене Марие Фоссесхолм.
Если Швеция и Норвегия будут идти рядом на последнем этапе, то Швеция выиграет в 9 случаях из 10. Единственный шанс Норвегии победить Швецию в эстафете — это собрать состав так, чтобы со второго по четвёртый этап команда только увеличивала или сохраняла отрыв, как в Лахти", — приводит слова Скинстада Expressen.
«Дайте мне Йохауг!» Линн Сван поделилась ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира
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