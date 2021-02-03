Легков отреагировал на разговоры о возможном возвращении Нортуга в лыжные гонки

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал разговоры о том, что двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг может вернуться в гонки. Ранее сообщалось, что с 30 декабря Нортуг пробежал на лыжах 567 км, это немногим более 17 км в день.
«Основная сборная команды, если мы говорим про вкатку и летнюю подготовку, делает больше 1000 тренировочных километров в месяц. Нортуг сделал 567 за месяц. В неделю он пробегает плюс-минус 100 километров. Чтобы вы понимали, я в рабочей истории делаю по 100-120 километров в неделю. Это одна тренировка в день от полутора до двух часов. С учётом того, что я работаю и времени катастрофически мало. Бывает, катаюсь утром, поздно вечером. Конечно, иногда не получается из-за работы. С такими объёмами я точно не вернусь.
Можете расслабиться и получать удовольствие от того, что Нортуг, слава богу, начинает кататься на лыжах. Это очень круто. Думаю, он и раньше так делал, просто этого не замечали. Спортсмены всегда катаются. Зная, что человек провёл в лыжах всю жизнь, он катался всегда», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 3 февраля 2021
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
12:25
-
11:36
-
09:38
-
09:17
- 2 февраля 2021
-
23:52
-
23:02
-
22:38
-
21:50
-
21:19
-
20:10
-
19:56
-
18:13
-
16:04
-
15:48
-
15:21
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:16
-
13:00
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:10
-
11:01
-
09:33
-
09:14
-
09:02
-
01:02
-
00:45
-
00:19
- 1 февраля 2021
-
23:56