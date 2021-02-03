Легков отреагировал на разговоры о возможном возвращении Нортуга в лыжные гонки

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал разговоры о том, что двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг может вернуться в гонки. Ранее сообщалось, что с 30 декабря Нортуг пробежал на лыжах 567 км, это немногим более 17 км в день.

«Основная сборная команды, если мы говорим про вкатку и летнюю подготовку, делает больше 1000 тренировочных километров в месяц. Нортуг сделал 567 за месяц. В неделю он пробегает плюс-минус 100 километров. Чтобы вы понимали, я в рабочей истории делаю по 100-120 километров в неделю. Это одна тренировка в день от полутора до двух часов. С учётом того, что я работаю и времени катастрофически мало. Бывает, катаюсь утром, поздно вечером. Конечно, иногда не получается из-за работы. С такими объёмами я точно не вернусь.

Можете расслабиться и получать удовольствие от того, что Нортуг, слава богу, начинает кататься на лыжах. Это очень круто. Думаю, он и раньше так делал, просто этого не замечали. Спортсмены всегда катаются. Зная, что человек провёл в лыжах всю жизнь, он катался всегда», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.