Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта, сообщает NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес, Сиверт Вийг, Мартин Йонсруд Сундбю.

Женщины

Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Хайди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.