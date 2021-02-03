Менеджер лыжной сборной Норвегии: наша цель — стать первыми по количеству медалей на ЧМ

Эспен Бьервиг, менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам, оценил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.

«Исключать кого-либо при выборе состава на чемпионат мира нелегко. Но, думаю, мы сумели собрать очень сильный состав. Наша цель — бороться за золото на каждой дистанции и занять первое место по количеству медалей.

Критериями выбора состава были результаты в Кубке мира, чемпионате и Кубке Норвегии — в таком порядке. Кроме того мы старались скорее брать спортсменов, которым по силам выиграть медали, чем тех, которые просто показывают стабильные результаты", — приводит слова Бьервига NRK.

Первые медали на чемпионате мира в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.