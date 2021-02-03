Норвежский эксперт: гонка на 15 км будет единственной для Сундбю на чемпионате мира

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал попадание Мартина Йонсруда Сундбю в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Сундбю является действующим чемпионом мира в индивидуальной гонке на 15 км.

«Для Мартина единственной и наиболее подходящей будет гонка на 15 км. Этой зимой он не показал ничего, что говорило бы о его готовности выступить на других дистанциях.

В целом выбор состава был ожидаемым. В первую очередь вы включаете в заявку тех, кто является претендентом на медали. Важнее быть кандидатом на медаль, чем ровно выступать в нескольких дисциплинах", — приводит слова Бьорна NRK.

Первые медали в лыжных гонках на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля в спринте.