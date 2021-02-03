В сборной Швеции прокомментировали информацию о возможном снятии Карлссон с ЧМ

Руководство сборной Швеции прокомментировало информацию, что лыжница национальной команды Фрида Карлссон может отказаться от участия в чемпионате мира ввиду перетренированности. Ранее об этом сообщил врач шведской команды Пер Андерссон.

«Это не соответствует действительности. Но она будет готовиться к чемпионату мира в более спокойном режиме», — приводит слова спортивного директора сборной Швеции Андерса Бюстрёма издание Expressen.

«Это не так, не знаю, откуда это взялось. Я тоже разговаривал с Андерссоном, и он не упоминал, что были какие-то признаки перетренированности», — добавил тренер Стефан Томсон.

Напомним, из-за усталости Фрида Карлссон пропустила спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).