В сборной Швеции прокомментировали информацию о возможном снятии Карлссон с ЧМ
Руководство сборной Швеции прокомментировало информацию, что лыжница национальной команды Фрида Карлссон может отказаться от участия в чемпионате мира ввиду перетренированности. Ранее об этом сообщил врач шведской команды Пер Андерссон.
«Это не соответствует действительности. Но она будет готовиться к чемпионату мира в более спокойном режиме», — приводит слова спортивного директора сборной Швеции Андерса Бюстрёма издание Expressen.
«Это не так, не знаю, откуда это взялось. Я тоже разговаривал с Андерссоном, и он не упоминал, что были какие-то признаки перетренированности», — добавил тренер Стефан Томсон.
Напомним, из-за усталости Фрида Карлссон пропустила спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Шведская лыжница Карлссон может пропустить чемпионат мира
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