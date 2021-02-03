Фрида Карлссон снялась с этапа Кубка мира в Нове-Месте

Шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит на восьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 20 и 21 февраля в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщает SVT. В программе соревнований — спринт классическим стилем и индивидуальная гонка с раздельным стартом свободным ходом.

Напомним, ранее об отказе участвовать в этапе Кубка мира в Нове-Месте заявили сборные Норвегии и Финляндии. В качестве причины была названа ситуация с пандемией коронавируса.

Карлссон занимает 13-е место в общем зачёте текущего сезона Кубка мира. На счету шведской спортсменки 435 очков.

Ранее в сборной Швеции прокомментировали информацию о возможном снятии Фриды Карлссон с чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.