Фрида Карлссон снялась с этапа Кубка мира в Нове-Месте
Шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит на восьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 20 и 21 февраля в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщает SVT. В программе соревнований — спринт классическим стилем и индивидуальная гонка с раздельным стартом свободным ходом.
Напомним, ранее об отказе участвовать в этапе Кубка мира в Нове-Месте заявили сборные Норвегии и Финляндии. В качестве причины была названа ситуация с пандемией коронавируса.
Карлссон занимает 13-е место в общем зачёте текущего сезона Кубка мира. На счету шведской спортсменки 435 очков.
Ранее в сборной Швеции прокомментировали информацию о возможном снятии Фриды Карлссон с чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.
В сборной Швеции прокомментировали информацию о возможном снятии Карлссон с ЧМ
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