В январе 2021 года «Чемпионат» посетили почти 34 миллиона уникальных посетителей

Спортивный портал «Чемпионат» побил очередной аудиторный рекорд, установленный им же в декабре 2020 года. По данным «Яндекс.Метрики», в январе 2021 года портал посетили 33,93 млн уникальных посетителей. Они совершили более 288 млн просмотров страниц. Эти результаты вновь стали лучшими среди всех спортивных медиа в России за всю историю. Наибольший интерес у читателей вызвали игры молодёжной хоккейной сборной России на чемпионате мира в Канаде, главный бой UFC 257 Конор Макгрегор против Дастина Порье и успешное выступление российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка мира.

«Ещё в декабре мы говорили о том, что достигнутые цифры — не предел для сайта. И вот показатели января наглядно демонстрируют, что «Чемпионат» не останавливается в своём развитии. Несмотря на рекордные показатели, перед командой проекта стоит целый ряд задач по дальнейшему развитию продукта, реализация которых сделает использование «Чемпионата» ещё более удобным. Мы продолжим каждый день делать мир спорта ещё интереснее для наших пользователей», – заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.