Тренер сборной Норвегии оценил ситуацию с попаданием Сундбю на чемпионат мира

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подтвердил, что Мартин Йонсруд Сундбю на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе выступит только в индивидуальной гонке на 15 км. Сундбю — действующий чемпион мира на этой дистанции.

«К сожалению, Мартин не квалифицировался на другие гонки, кроме той, где у него личная квота. Другие этой зимой выступали лучше.

Сможет ли он выступить в эстафете, если выиграет золото в гонке на 15 км? Нет. Мы формируем состав в зависимости от результатов. При этом имеет смысл оставить дома запасного на случай заражения в команде. Конечно, я надеюсь, что такой вариант не потребуется, но иметь резерв разумно.

Является ли Финн Хоген Крог лучшим вариантом на роль запасного? У нас есть несколько вариантов и будет время определиться", — цитирует Носсума NRK.