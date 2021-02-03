Тренер сборной Норвегии оценил ситуацию с попаданием Сундбю на чемпионат мира

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подтвердил, что Мартин Йонсруд Сундбю на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе выступит только в индивидуальной гонке на 15 км. Сундбю — действующий чемпион мира на этой дистанции.
«К сожалению, Мартин не квалифицировался на другие гонки, кроме той, где у него личная квота. Другие этой зимой выступали лучше.
Сможет ли он выступить в эстафете, если выиграет золото в гонке на 15 км? Нет. Мы формируем состав в зависимости от результатов. При этом имеет смысл оставить дома запасного на случай заражения в команде. Конечно, я надеюсь, что такой вариант не потребуется, но иметь резерв разумно.
Является ли Финн Хоген Крог лучшим вариантом на роль запасного? У нас есть несколько вариантов и будет время определиться", — цитирует Носсума NRK.
- 3 февраля 2021
-
18:18
-
16:56
-
16:40
-
16:07
-
15:38
-
15:29
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
12:25
-
11:36
-
09:38
-
09:17
- 2 февраля 2021
-
23:52
-
23:02
-
22:38
-
21:50
-
21:19
-
20:10
-
19:56
-
18:13
-
16:04
-
15:48
-
15:21
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:16
-
13:00
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:10
-
11:01
-
09:33