Российский лыжник Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и будет готовиться к чемпионату мира в Италии. Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок — и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
Напомним, ранее также стало известно, что Большунов не выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция).
Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На счету россиянина 1613 очков. У его ближайшего преследователя, соотечественника Ивана Якимушкина, 774 очка.
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