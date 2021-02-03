Большунов показал езду на лыжах с необычного ракурса
Российский лыжник Александр Большунов на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новое видео, с необычного ракурса демонстрируя езду на лыжах.
Большунов продемонстрировал езду на лыжах с необычного ракурса.
Напомним, сообщалось, что Александр пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция), который пройдёт с 6 по 7 февраля. Позже тренер сборной России Юрий Бородавко сказал, что Большунов не выступит и на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который состоится с 20 по 21 февраля.
Александр Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На счету российского спортсмена 1613 очков. У его ближайшего преследователя, соотечественника Ивана Якимушкина, 774 очка.
Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Месте
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