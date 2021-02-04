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Крамер — норвежскому сайту на вопрос о Большунове: почему ваши лучшие лыжники не приедут?

Крамер — норвежскому сайту на вопрос о Большунове: почему ваши лучшие лыжники не приедут?
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос журналиста норвежского сайта Dagbladet о том, почему лидер команды Александр Большунов пропустит предстоящие этапы Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) и Нове-Место (Чехия).

«Почему Большунов не появится на ближайших этапах Кубка мира? А почему ваши лучшие лыжники не приедут?» — приводит слова Крамера Dagbladet.

Крамер также подтвердил, что на этапе в Ульрисехамне выступят Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На счету россиянина, являющегося действующим обладателем «Большого хрустального глобуса», 1613 очков. У его ближайшего преследователя, соотечественника Ивана Якимушкина, 774 очка.

Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Месте
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