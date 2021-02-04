Норвежский сайт — о Большунове: русский медведь решил сделать как Клебо

На норвежском сайте Dagbladet опубликована статья, посвящённая пропуску российским лыжником Александром Большуновым предстоящих этапов Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) и Нове-Месте (Чехия). В ней говорится, что лидер сборной России решил повторить путь своего норвежского конкурента Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который также решил не стартовать на ближайших этапах, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира в Оберстдорфе.

«Несмотря на то что Большунов дебютировал в Кубке мира на год позже Йоханнеса Хёсфлота Клебо, он уже обошёл норвежца по количеству гонок благодаря своему сильному желанию непременно выходить на старт во всех соревнованиях. Но теперь Большунов решил на время перестать выступать в Кубке мира — до чемпионата мира.

Русские были поражены приоритетами сборной Норвегии, однако сейчас Большунов отвечает тем же: он будет тренироваться и не выступать на соревнованиях, чтобы не потерять форму на самых важных гонках сезона — на чемпионате мира.

На сборе в Италии Большунов сможет сосредоточиться на скоростных тренировках, маневрировании и спринтах — компонентах, в которых у него возникали трудности в борьбе с Клебо. Норвежские лыжники также не выступят на двух этапах Кубка мира, но в случае с Большуновым это кажется необычным.

С момента дебюта в Кубке мира Большунов провёл на 21 гонку больше, чем Клебо. Но теперь русский медведь решил сделать как Клебо. Он тоже берёт паузу в выступлениях и будет тренироваться, чтобы повысить свои шансы на чемпионате мира.

Несмотря на свои выдающиеся способности, Большунов пока не выиграл ни одного золота на чемпионате мира. У него большие планы подняться на подиум, где его главный конкурент Клебо уже бывал. Большунов надеется скопировать Клебо", — говорится в статье.